Колонка Postimees ⟩ Способ задать взбучку России должен быть у всех одинаковый

Однако есть и те, кому непонятно отрезание собачьего хвоста по кусочкам, так как, по крайней мере, такие санкции в отношении России, которые к настоящему моменту ввел Запад, должны были действовать еще тогда, когда путинский режим только планировал нападение на Украину.

Настоящий политик колеблется где-то между двумя позициями, время от времени закручивает гайку, то есть подрезает собаке хвост, и делает заявления о том, что цена агрессии должна быть высокой. Должна быть!

Мы не можем сказать, что санкции не работают, но они могли бы работать лучше. По мнению Postimees, необходимо наращивать темпы и дополнительное толкование Еврокомиссией санкций, установленных в отношении автомобилей с российскими номерами, приветствуется.

С одной стороны, обычному человеку может показаться издевательством, что у гражданина РФ есть право въезда в Европейский союз. Только теперь он должен оставить на границе свое транспортное средство. Но это неудобство еще и для того, чтобы жители страны-агрессора понимали, что задумало из государство. По сравнению с жертвами войны в Украине, страдания российских автовладельцев незначительны.