Существуют разногласия по поводу многочисленных санкций, введенных против России. Есть те, кто считает, что санкции не работают. Российская экономика окончательно не увязла в грязи, и западные санкции скорее принесут пользу Китаю или Индии, которые просто перехватят выгодные сделки.
Однако есть и те, кому непонятно отрезание собачьего хвоста по кусочкам, так как, по крайней мере, такие санкции в отношении России, которые к настоящему моменту ввел Запад, должны были действовать еще тогда, когда путинский режим только планировал нападение на Украину.
Настоящий политик колеблется где-то между двумя позициями, время от времени закручивает гайку, то есть подрезает собаке хвост, и делает заявления о том, что цена агрессии должна быть высокой. Должна быть!
Мы не можем сказать, что санкции не работают, но они могли бы работать лучше. По мнению Postimees, необходимо наращивать темпы и дополнительное толкование Еврокомиссией санкций, установленных в отношении автомобилей с российскими номерами, приветствуется.
С одной стороны, обычному человеку может показаться издевательством, что у гражданина РФ есть право въезда в Европейский союз. Только теперь он должен оставить на границе свое транспортное средство. Но это неудобство еще и для того, чтобы жители страны-агрессора понимали, что задумало из государство. По сравнению с жертвами войны в Украине, страдания российских автовладельцев незначительны.
Но чтобы санкции подействовали, необходимо, чтобы и применяющие их страны вели себя одинаково. В данном случае речь идет о четырех странах ЕС, имеющих прямую границу с Россией: Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Если, например, литовцы поспешили применить санкцию, то финны думают довольно долго. Тем не менее, государства должны согласовывать между собой как применение санкции, так и то, будут ли и какие исключения сделаны при введении ограничения.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна сказал, что один вариант в случае автомобилей с российскими номерами, которые после применения санкций остаются в Эстонии, – это их конфискация. Но если идти на этот шаг, он должен быть согласован с другими странами. Не может быть такого, что одно государство-член ЕС задавало России взбучку своими мерами, а другое вообще ничего не делало.
Здесь следует посмотреть на статистику, которая говорит, что в Эстонию въезжает уже в 17 раз меньше машин с российскими номерами, чем до пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны России в Украине. Мы не говорим о загадочно большом количестве машин, но что явно бросается в глаза и интересует, так это то, что среди них много транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. Кому именно они принадлежат, Postimees не успел узнать в Налогово-таможенном департаменте до выхода газеты в печать.
В вышедшем в четверг номере есть также материал об экспорте нефти и битума из России, когда Эстония пыталась ввести свои так называемые санкции. Их влияние больше, чем у машин с российскими номерами. Поэтому следует особенно подчеркнуть, что санкции все еще мягкие, а JOKK-схемы используются пугающе часто. Все это позволяет военной машине России по-прежнему функционировать.