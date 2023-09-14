Фото ⟩ Возле ботанического сада загорелся дровяной сарай, серьезно нарушено движение транспорта

Пожар был ликвидирован в 8:08 утра. Сарай сгорел дотла. По словам владельца, дом и сарай предназначались под снос, и прямого материального ущерба никому не было нанесено. Спасатели напоминают владельцам пустующих зданий, что они обязаны ограничить вход посторонних и обеспечить безопасность.

Движение транспорта в этом районе сильно нарушено, а поскольку улица Кроонуайа в 8:45 утра все еще была перекрыта машинами полиции и Спасательного департамента, рекомендуется сегодня утром выделить время, чтобы добраться до работы и школы.