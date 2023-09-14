Фото ⟩ Возле ботанического сада загорелся дровяной сарай, серьезно нарушено движение транспорта

На улице Кроонуайа в Тарту загорелся дровяной сарай размером 6х12 м, о чем спасателям также сообщили сегодня утром в 7:47. К моменту прибытия спасателей сарай был полностью охвачен пламенем, огонь угрожал соседнему пустующему дому, окна которого были выбиты от жары.
Пожар был ликвидирован в 8:08 утра. Сарай сгорел дотла. По словам владельца, дом и сарай предназначались под снос, и прямого материального ущерба никому не было нанесено. Спасатели напоминают владельцам пустующих зданий, что они обязаны ограничить вход посторонних и обеспечить безопасность.
Движение транспорта в этом районе сильно нарушено, а поскольку улица Кроонуайа в 8:45 утра все еще была перекрыта машинами полиции и Спасательного департамента, рекомендуется сегодня утром выделить время, чтобы добраться до работы и школы.
«Выяснилось, что в результате пожара пострадали также открытая площадка кафе-пекарни и детский игровой уголок, расположенный примерно в 15 метрах от сарая», - сообщил в 9:25 Марек Кийк, пресс-секретарь Спасательного департамента.