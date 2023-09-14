Михаил Кылварт сообщил о новой причине недоверия к Катри Райк. Мэр Нарвы: это смешно, Кылварт не видел города

Вчера председатель Центристской партии Михаил Кылварт дал интервью телеканалу ETV (передача «Первая студия»). В интервью он признал, что общался с представителями фракций Нарвского горсобрания, которые решили объединиться в одну и хотят отправить в отставку мэра города Катри Райк.

«Уже до конгресса партии в мой адрес звучали обвинения, что я не даю оценку происходящему в Нарве, что меня не волнует происходящее там. Но я узнал об этом процессе из СМИ. Да, как только я узнал, особенно когда некоторые однопартийцы стали меня обвинять, я сразу поехал общаться с коллегами в Нарве», - сказал Михаил Кылварт.

Ведущий спросил у Михаила Кылварта, не стало ли решающим для возникновения недоверия к Катри Райк то, что она слишком проэстонски настроена? Ведущий процитировал Алексея Евграфова, который руководит новообразованной фракцией центристов в горсобрании. Центрист Евграфов заявлял, что Катри Райк начала слишком быстро исполнять требование о переименовании улиц, названных в честь советских солдат, а эти названия очень важны для нарвитян.

«Это не очень убедительный аргумент, - сказал Кылварт, имея ввиду слова Евграфова. - Я тоже это слышал. Но были и другие аргументы».