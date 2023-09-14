Вопрос о вотуме недоверия мэру Нарвы Катри Райк вышел на уровень заочного диалога самой Райк и председателя Центристской партии Михаила Кылварта. В телеинтервью он объяснил причину, по которой нарвские центристы хотят избавиться от Катри Райк и это оказалась вовсе не та причина, которую озвучивали сами нарвские центристы во главе с Алексеем Евграфовым.
Михаил Кылварт сообщил о новой причине недоверия к Катри Райк. Мэр Нарвы: это смешно, Кылварт не видел города
Вчера председатель Центристской партии Михаил Кылварт дал интервью телеканалу ETV (передача «Первая студия»). В интервью он признал, что общался с представителями фракций Нарвского горсобрания, которые решили объединиться в одну и хотят отправить в отставку мэра города Катри Райк.
«Уже до конгресса партии в мой адрес звучали обвинения, что я не даю оценку происходящему в Нарве, что меня не волнует происходящее там. Но я узнал об этом процессе из СМИ. Да, как только я узнал, особенно когда некоторые однопартийцы стали меня обвинять, я сразу поехал общаться с коллегами в Нарве», - сказал Михаил Кылварт.
Ведущий спросил у Михаила Кылварта, не стало ли решающим для возникновения недоверия к Катри Райк то, что она слишком проэстонски настроена? Ведущий процитировал Алексея Евграфова, который руководит новообразованной фракцией центристов в горсобрании. Центрист Евграфов заявлял, что Катри Райк начала слишком быстро исполнять требование о переименовании улиц, названных в честь советских солдат, а эти названия очень важны для нарвитян.
«Это не очень убедительный аргумент, - сказал Кылварт, имея ввиду слова Евграфова. - Я тоже это слышал. Но были и другие аргументы».
По словам Михаила Кылварта, на самом деле причины в том, что не было никакого сотрудничества и доверия между горсобранием и управой, проекты и документы городской управы поступали горсобрание за два часа до заседания, строительство крупных объектов затянулось.
«Я думаю, что здесь достаточно аргументов, чтобы обе фракции захотели проявить недоверие», - сказал Михаил Кылварт.
Председатель партии не согласен с утверждением Катри Райк о том, что намерение отправить ее в отставку - это месть центристов. Райк не продлила трудовые договоры с руководителями учебных заведений Нарвы, не владеющими эстонским языком на необходимом уровне.
Катри Райк: грязь летит во все стороны
Катри Райк прокомментировала высказывания Михаила Кылварта на своей стене в соцсети Facebook. В своем посте Катри Райк пишет: «Игры за власть есть игры за власть. Грязь летит во всех. Но некоторые обвинения прямо смешны и нелепы».
Она пишет, что у мэра Таллинна не было времени погулять по приграничном городу. «За последние годы внешний вид Нарвы сильно изменился. Крупные проекты как раз были закончены. Чтобы убедиться, как изменилась Нарва, стоит пройтись по ее ровным центральным улицам, сходить на готовый променад, полюбоваться отстраивающимися или недавно построенными школьными зданиями и ратушей», - написала мэр.
«Если посмотреть на раскуроченный Таллинн, то для Михаила очевидно же, что строительство не происходит по щелчку пальцев, - пишет Райк. - Но зимой в Нарве будет отрыт первый совершенно новый детсад и изумительно прекрасная Кесклиннаская школа. В 2025 году заработает завод по производству магнитов, расширяются компании Fortaco и Aqaphor. Футбольный зал должен быть готов к концу следующего года. На дополнительное финансирование для него как раз ссылается Михаил Кылварт. Все члены Нарвского горсобрания голосовали за».