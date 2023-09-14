Скандал ⟩ Сервисмен обвиняет членов норвежской лыжной сборной в саботировании Клэбо

Педерсен с 2017 по 2023 годы был личным сервисменом Хосфлота Клэбо. За этот период лыжник пять раз выигрывал золотые олимпийские медали и девять титулов чемпиона мира; кроме того, на его счету победы на многочисленных соревнованиях.

Договор Педерсена на будущий год не продлили и сейчас он дал каналу VG откровенное интервью о том, что происходит внутри сборной Норвегии. Педерсен подчеркнул, что это не месть, а просто попытка рассказать общественности правду.

«Я хочу обнародовать нездоровую культуру и бороться против этого. К сожалению, я должен бороться», - сказал Педерсен.

Он описал, что среди сервисменов норвежской сборной было нормой, что коллегам мешали и издевались над ними. Кроме того, сплетничали о бывших коллегах и все это длилось годами.

Дважды он обвиняет коллег по сборной в саботировании Клэбо. В январе 2023 года у него накануне этапа Кубка мира во Франции украли баночки со смазкой, но куда более серьезное обвинение он выдвинул о ситуации в Планице на чемпионате мира 2023 года.

Как рассказал Педерсен, в какой-то день накануне соревнования исчезли любимые лыжи Клэбо. За пару часов до старта они нашлись, но были совершенно непригодны к использованию. Поэтому в гонке на 15 км Клэбо пришлось ограничиться четвертым местом.

После соревнований он осмотрел лыжи и сделал шокирующее открытие.

«Их скользящая поверхность была полностью уничтожена. Кто-то просто катался на них по гравию или чему-то подобному. Лыжи были уничтожены», - описал Педерсен.