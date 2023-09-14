В Ласнамяэ состоится осенняя ярмарка

«В этом году в Ласнамяэ уже прошли два крупных торговых мероприятия: весенняя ярмарка и Фестиваль пирогов. Второй год подряд мы проводим осеннюю ярмарку для жителей Ласнамяэ, чтобы все желающие могли насладиться осенними товарами», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что все потенциальные продавцы могут зарегистрироваться в качестве торговцев на ярмарке. Однако стоит помнить, что ярмарка является безалкогольной и продажа алкогольных напитков в любом виде на ней запрещена.