Ударим новостройкой по дефициту жилья: в центре города появится еще один многоквартирный дом

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Танеля Тарума, в центре города наблюдается определенный дефицит новостроек. «В центре города просто не может быть бесконечного количества новых квартир, но изменения на рынке за последний год еще больше сократили возможности выбора, поскольку новых проектов практически не было», – прокомментировал Тарум.

Kalevi Maja построят на Юхкентали, 14, то есть в самом сердце города, где все необходимое для жизни находится всего в нескольких минутах ходьбы. С другой стороны, в этом районе достаточно много зелени и парков, что позволяет при желании отстраниться от стремительного ритма жизни городского центра, сделав всего несколько шагов. В доме помимо 28 квартир и 4 коммерческих помещений предусмотрены парковочные места и кладовые, расположенные на подземном этаже.

Благодаря картам Google стала понятна дислокация стройплощадки. Фото: Google Maps

«Проект здания, расположенного совсем рядом с легендарным спортивным холлом Kalev и самым современным деловым кварталом столицы Arter, основан на лучших современных принципах городского образа жизни, которые прежде всего означают оптимальное, практичное и продуманное использование пространства», - рассказал Танель Тарум.