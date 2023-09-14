Ударим новостройкой по дефициту жилья: в центре города появится еще один многоквартирный дом

Компания 1Partner начала заниматься в центре Таллинна новым проектом – дом Kalevi Maja на 28 квартир будет соответствовать энергетическому классу А, и его строительство полностью завершится к началу 2025 года.
По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Танеля Тарума, в центре города наблюдается определенный дефицит новостроек. «В центре города просто не может быть бесконечного количества новых квартир, но изменения на рынке за последний год еще больше сократили возможности выбора, поскольку новых проектов практически не было», – прокомментировал Тарум.
Kalevi Maja построят на Юхкентали, 14, то есть в самом сердце города, где все необходимое для жизни находится всего в нескольких минутах ходьбы. С другой стороны, в этом районе достаточно много зелени и парков, что позволяет при желании отстраниться от стремительного ритма жизни городского центра, сделав всего несколько шагов. В доме помимо 28 квартир и 4 коммерческих помещений предусмотрены парковочные места и кладовые, расположенные на подземном этаже.
«Проект здания, расположенного совсем рядом с легендарным спортивным холлом Kalev и самым современным деловым кварталом столицы Arter, основан на лучших современных принципах городского образа жизни, которые прежде всего означают оптимальное, практичное и продуманное использование пространства», - рассказал Танель Тарум.
«Мы считаем, что Kalevi Maja поможет решить проблему весьма ограниченного выбора в сегменте новостроек в центре Таллинна», - добавил Тарум, по словам которого, это будет, пожалуй, самая доступная по цене качественная новостройка в Таллинне. Все квартиры в доме двух- и трехкомнатные, площадью 40-70 м2, их предполагаемая цена будет в диапазоне 190 000 - 300 000 евро.