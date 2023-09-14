Банк SEB впервые представил индекс доступности электромобилей. Индекс доступности электромобилей, составленный аналитиками банка, показывает, какой электромобиль может позволить себе человек, получающий среднюю зарплату в Эстонии, и семья из двух человек.
Индекс доступности электромобиля: средняя эстонская семья может себе позволить машину стоимостью 60 000 евро
Средняя заработная плата в разных регионах отличается, поэтому расчет доступности электромобиля основан на сравнении средней заработной платы в Таллинне и Харьюмаа, а также, например, в Валгамаа. Разница в зарплатах уже отражена в статистике зарегистрированных в Эстонии электромобилей: в Таллинне и Харьюмаа, где самая высокая средняя зарплата, зарегистрировано 70% от общего числа электромобилей. В Тарту, напротив, зарегистрировано лишь 10% всех электромобилей, а в остальных регионах – от 1% до 4%.
«Несмотря на то, что предприятия являются более крупными лизингополучателями электромобилей, чем частные лица, – в первом полугодии 2023 года малые предприятия приобрели на 36% больше электромобилей, чем частные лица, – доля лизинга частных лиц также увеличилась на 21% по сравнению с первым полугодием. Количество автомобилей, взятых в "зеленый" лизинг SEB, за год увеличилось в 2,2 раза. Это говорит о том, что, хотя цена электромобилей все еще значительно выше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в свете экологичности люди начинают искать более экологичные альтернативы», - отметил Рейн Карофельд, руководитель SEB Leasing.
Переход на электромобили - сложный процесс
Европейский cоюз, в том числе и Эстония, поставил перед собой цель стать к 2050 году первой экономикой и обществом с климатической нейтральностью. Самой большой проблемой станет преобразование транспорта. Несмотря на то, что некоторые страны ЕС уже объявили о введении ограничений на торговлю автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, в Эстонии до сих пор отсутствует стратегия перехода на электромобили. Кроме того, учитывая их высокую цену, государственная субсидия на электромобили составляет скромные 4000 евро.
«Сегодня у нас нет четкого представления о том, каким должен быть следующий шаг, чтобы сделать транспорт более экологичным. Однако нельзя утверждать, что зарядная инфраструктура действительно является препятствием для перехода. Скорее, речь идет об удобстве. Хотя нам по-прежнему необходимо тщательно планировать поездки на электромобилях, Европарламент поставил задачу обеспечить к 2026 году наличие зарядных пунктов мощностью 400 кВт через каждые каждые 60 километров», – сказал Карофельд.
Доступные варианты
Человек со средней зарплатой в Эстонии может позволить себе платить 370 евро в месяц по лизингу, что достаточно для покупки электромобиля стоимостью чуть менее 30 000 евро. В Таллинне и Харьюмаа ежемесячный лизинговый платеж выше (405 евро), а в Валгамаа – ниже (295 евро).
Для семьи из двух человек, где оба взрослых получают среднюю по Эстонии зарплату, доступной платой по лизингу является 740 евро в месяц, что позволит приобрести электромобиль чуть менее чем за 60 000 евро. В Таллинне и Харьюмаа эта сумма выше (810 евро), а в Валгамаа ниже (590 евро).
Для среднестатистической семьи с одним ребенком и жилищным кредитом ежемесячный лизинговый платеж составляет 760 евро, что также позволяет приобрести автомобиль стоимостью около 60 000 евро. В Таллинне и Харьюмаа платеж по лизингу может быть выше (810 евро), а в Валгамаа - ниже (670 евро).
Среди новых электромобилей частные клиенты SEB предпочитают модели Kia EV6, Škoda Enyaq iV, Volvo XC40. Средняя цена данных автомобилей составляет 62 000 евро.
«На любой бюджет найдется электромобиль, в том числе и подержанный. Однако следует отметить, что эстонцы, как правило, выбирают более дорогие электромобили, которые являются разумным выбором благодаря их хорошей доступности и все большей дальности хода», – резюмировал Карофельд.