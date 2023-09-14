Индекс доступности электромобиля: средняя эстонская семья может себе позволить машину стоимостью 60 000 евро

«Сегодня у нас нет четкого представления о том, каким должен быть следующий шаг, чтобы сделать транспорт более экологичным. Однако нельзя утверждать, что зарядная инфраструктура действительно является препятствием для перехода. Скорее, речь идет об удобстве. Хотя нам по-прежнему необходимо тщательно планировать поездки на электромобилях, Европарламент поставил задачу обеспечить к 2026 году наличие зарядных пунктов мощностью 400 кВт через каждые каждые 60 километров», – сказал Карофельд.

Доступные варианты

Человек со средней зарплатой в Эстонии может позволить себе платить 370 евро в месяц по лизингу, что достаточно для покупки электромобиля стоимостью чуть менее 30 000 евро. В Таллинне и Харьюмаа ежемесячный лизинговый платеж выше (405 евро), а в Валгамаа – ниже (295 евро).

Для семьи из двух человек, где оба взрослых получают среднюю по Эстонии зарплату, доступной платой по лизингу является 740 евро в месяц, что позволит приобрести электромобиль чуть менее чем за 60 000 евро. В Таллинне и Харьюмаа эта сумма выше (810 евро), а в Валгамаа ниже (590 евро).

Для среднестатистической семьи с одним ребенком и жилищным кредитом ежемесячный лизинговый платеж составляет 760 евро, что также позволяет приобрести автомобиль стоимостью около 60 000 евро. В Таллинне и Харьюмаа платеж по лизингу может быть выше (810 евро), а в Валгамаа - ниже (670 евро).

Среди новых электромобилей частные клиенты SEB предпочитают модели Kia EV6, Škoda Enyaq iV, Volvo XC40. Средняя цена данных автомобилей составляет 62 000 евро.