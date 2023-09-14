В Эстонии вероятность социальных и экономических беспорядков оценивается как самая низкая

Вводные данные для исследования предоставили почти две тысячи начальников охраны из 30 стран, в том числе начальники охраны крупных предприятий, действующих в Эстонии.

С годами профессия охранника сильно изменилась - изменились и требования к работникам. Так, 85% начальников охраны считают, что для охранников сейчас важнее коммуникабельность, чем физические данные. Помимо этого, крайне важными считаются образование, знания в области технологий и опыт работы по специальности.

«С годами характер работы в сфере охраны довольно сильно изменился. На помощь охранникам пришли технологические решения, благодаря которым физические данные уже не так важны, но при этом работа требует технических знаний. В жизни специалистов по охранной технике также стало больше задач, поскольку техника развивается очень быстро и надо идти в ногу со временем», - объяснил председатель правления G4S Прийт Сарапуу.

На основании отчета можно сказать, что во многих сферах Эстония находится в Европе среди лидеров. Среди европейских стран, в которых проходил опрос, в Эстонии начальники охраны меньше всего беспокоятся из-за беспорядков, вызванных социальными и экономическими проблемами - оба показателя существенно ниже и среднего мирового значения.

В среднем в мире из-за беспорядков, вызванных социальными проблемами, беспокоятся 35% начальников охраны, а в Эстонии - всего 18%. В среднем в мире из-за беспорядков, вызванных экономическими проблемами, беспокоятся 47% начальников охраны, а в Эстонии - всего 31%.

Всего 21% респондентов из Эстонии прогнозируют существенное увеличение своего бюджета физической охраны - это самый низкий показатель среди всех стран Европы, где проходил опрос, он ниже среднего мирового и европейского значения (46% и 41%).