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Данные российской таможни: эстонские санкции не мешают российской нефти попадать в Эстонию

Юлле Харью Хенри-Лаур Аллик Аарне Сеппель Брита-Мария Алас Лоора-Элизабет Ломп
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Без битума производство асфальта невозможно.
Без битума производство асфальта невозможно. Фото: Dmitri Kotjuh

Санкции, самостоятельно введенные Эстонией в отношении ввоза нефтепродуктов из России еще за два месяца до введения общего запрета Евросоюза, отнюдь не перекрыли все краны, о чем свидетельствуют данные российских таможенных деклараций.

С момента введения санкций на российско-эстонской границе ни один нефтяной танкер не появлялся, и ни один нефтяной танкер не разгружался в портах Эстонии, что подтверждает Налогово-таможенный департамент. Российская нефть (продукт, подпадающий под таможенный код 2710) по документам не перемещалась через границу Эстонии, и после введения санкций никто не был пойман с поддельными таможенными документами.

Однако в данных российских таможенных деклараций написано, что некоторые эстонские компании все же получали российские нефтепродукты до 5 февраля, когда уже весь Евросоюз заблокировал этот бизнес. В документах значатся 73 партии товара. Поэтому самостоятельно введенные Эстонией санкции, возможно, частично не блокировали попадание российской нефти в Эстонию.

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