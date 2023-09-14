Санкции, самостоятельно введенные Эстонией в отношении ввоза нефтепродуктов из России еще за два месяца до введения общего запрета Евросоюза, отнюдь не перекрыли все краны, о чем свидетельствуют данные российских таможенных деклараций.
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Данные российской таможни: эстонские санкции не мешают российской нефти попадать в Эстонию
С момента введения санкций на российско-эстонской границе ни один нефтяной танкер не появлялся, и ни один нефтяной танкер не разгружался в портах Эстонии, что подтверждает Налогово-таможенный департамент. Российская нефть (продукт, подпадающий под таможенный код 2710) по документам не перемещалась через границу Эстонии, и после введения санкций никто не был пойман с поддельными таможенными документами.