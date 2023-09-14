Видео ⟩ Муж Каи Каллас попал в юмористическую передачу Deutsche Welle

В антивоенном еженедельном сатирическом сериале Deutsche Welle «Заповедник» была показана сцена, когда президент Польши Анджей Дуда строит кирпичную стену на границе с Беларусью и рассказывает об этом белорусскому диктатору Александру Лукашенко. «Мы тебя отрежем от Европы, замуруем наглухо, чтобы ты наш сигнал Минску лучше услышал», – объявил польский лидер.

В какой-то момент у Дуды кончаются кирпичи. К нему бежит Лукашенко с двумя кирпичами в руках и говорит: «Купите у меня!». Дуда отвечает, что не имеет никаких дел с белорусским президентом.

«Так не напрямую, а через мужа Каи Каллас», – отвечает Лукашенко.