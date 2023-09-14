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Видео ⟩ Муж Каи Каллас попал в юмористическую передачу Deutsche Welle

Rus.Postimees
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Юмористическая передача Deutsche Welle.
Юмористическая передача Deutsche Welle. Фото: Ekraanitõmmis videost

Оскандалившийся из-за восточных перевозок муж премьер-министра Каи Каллас Арво Халлик попал в русскоязычную передачу общественно-правового телерадиовещания Deutsche Welle.

В антивоенном еженедельном сатирическом сериале Deutsche Welle «Заповедник» была показана сцена, когда президент Польши Анджей Дуда строит кирпичную стену на границе с Беларусью и рассказывает об этом белорусскому диктатору Александру Лукашенко. «Мы тебя отрежем от Европы, замуруем наглухо, чтобы ты наш сигнал Минску лучше услышал», – объявил польский лидер. 

В какой-то момент у Дуды кончаются кирпичи. К нему бежит Лукашенко с двумя кирпичами в руках и говорит: «Купите у меня!». Дуда отвечает, что не имеет никаких дел с белорусским президентом.

«Так не напрямую, а через мужа Каи Каллас», – отвечает Лукашенко.

Клип об Арво Халлике можно посмотреть на видео с 8:02 до 8:34. 

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