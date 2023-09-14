Грузовой автомобиль опрокинулся набок, водитель застрял в салоне

Сегодня, 14 сентября, в 10:50 центр тревоги получил сообщение, что в Ярва-Яани грузовик Scania опрокинулся набок и его прицеп препятствует движению.
ДТП произошло на улице Пикк в поселке Ярва-Яани. Первыми на происшествие отреагировали спасатели-добровольцы из Ярва-Яани.
Согласно первоначальной информации, водитель грузовика застрял в салоне и не мог самостоятельно выбраться из него. Спасатели помогли ему. Больше в транспортном средстве никого не было.
Пресс-секретарь полиции Кристи Райдла подтвердила, что грузовик съехал с дороги и упал набок. Но прицеп остался на дороге и препятствовал движению. «Водитель не пострадал, с ним все в порядке», - сказала она.
Райдла добавила, что движение в момент ДТП было некоторое время нарушено. Владелец грузового автомобиля занимается организацией его буксировки.