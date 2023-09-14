Трудовая инспекция: безопасность труда в Эстонии остается проблемой

С одной стороны, количество несчастных случаев на производстве в Эстонии снизилось - если в 2012 году их было 4 148, то в прошлом году - 3 712. «В то же время каждый день в Эстонии по-прежнему происходит около 10 несчастных случаев на производстве, и в целом в прошлом году из-за несчастных случаев мы потеряли почти 1,1 млн рабочих часов и 5,5 млн евро - это слишком много», - написал генеральный директор Инспекции труда Кайре Саареп.

Например, только в строительном секторе, по оценкам, более 85% проверенных компаний имеют недостатки, связанные с безопасностью труда.

Каждая организация обязана оценивать риски, которые могут возникнуть в ее рабочей среде, и определять оптимальные меры по их снижению. Саареп объяснил, что хорошая рабочая среда - это не только физическая, но и психическая безопасность, поэтому при оценке рисков необходимо учитывать и психосоциальные факторы.

«Чем больше работодатель сделал для обеспечения благополучия своих сотрудников, как физического, так и психического, тем лучше для всех сторон - сотрудник, о котором заботятся, также более мотивирован на достижение целей компании», - добавляет Саареп.

Существует целый ряд проблем, связанных с условиями труда. Наиболее распространенными, например, являются инструктаж и подготовка - часто используются слишком общие инструкции, которые могут не учитывать специфику конкретной работы и условий труда. В результате сотрудники не используют безопасные рабочие навыки, что приводит к возникновению несчастных случаев. Кроме того, важно, чтобы опытный работник показал, как безопасно выполнять работу и какие средства индивидуальной защиты использовать.

В прошлом при оценке компаний, номинированных на премию «Хорошая рабочая среда», также отмечались ситуации, когда мероприятия планируются и организуются в главном офисе, например, совместное празднование Дня рождения или фруктовый день, но, к сожалению, эти преимущества недоступны сотрудникам, находящимся вдали от главного офиса.