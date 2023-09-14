«Виноват дешевый российский газ»: продавцы дров не знают, как свести концы с концами

Несмотря на то, что официально лето еще продолжается и температура на улице порой превышает 20 градусов, отопительный сезон уже не за горами. Паниковать не стоит, поскольку дрова значительно подешевели по сравнению с прошлым годом. Настолько, что продавцы беспокоятся о том, как свести концы с концами.
Сильвер Сымер, недавно открывший бизнес по производству дров, продает свою продукцию по всему уезду через свою компанию Viru Küttejaam. «Я сам себе хозяин, все делаю сам, занимаюсь также уборкой», - сказал он. В настоящее время он продает сухие 38-сантиметровые поленья по цене 80 евро за кубометр, которые используются как в дровяной печи, так и для растопки плиты.