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«Виноват дешевый российский газ»: продавцы дров не знают, как свести концы с концами

Андрес Тохвер
, журналист
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Печь Pioneer. Снимок иллюстративный.
Печь Pioneer. Снимок иллюстративный. Фото: Частный архив.

Несмотря на то, что официально лето еще продолжается и температура на улице порой превышает 20 градусов, отопительный сезон уже не за горами. Паниковать не стоит, поскольку дрова значительно подешевели по сравнению с прошлым годом. Настолько, что продавцы беспокоятся о том, как свести концы с концами.

Сильвер Сымер, недавно открывший бизнес по производству дров, продает свою продукцию по всему уезду через свою компанию Viru Küttejaam. «Я сам себе хозяин, все делаю сам, занимаюсь также уборкой», - сказал он. В настоящее время он продает сухие 38-сантиметровые поленья по цене 80 евро за кубометр, которые используются как в дровяной печи, так и для растопки плиты.

«Березу мы не предлагаем, поскольку ее себестоимость намного выше. Черная ольха имеет почти такую же теплотворную способность, как и береза, но в ней нет частиц сажи», - говорит Сымер.

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