Глава фонда Навального – странам Балтии: не запрещайте въезд российским автомобилям!

«Одна из целей санкций в отношении России – заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что предоставила разъяснения по действующим санкциям, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены агрессии по отношению к России, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при введении совместных санкций», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.