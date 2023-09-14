Глава фонда Навального – странам Балтии: не запрещайте въезд российским автомобилям!

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправила властям Эстонии, Латвии и Литвы письмо, в котором просит не запрещать въезд автомобилям с российскими номерами. О принятом шаге Мария Певчих сама сообщила в Twitter.
В письме отмечается, что решение о запрете пересечения границы автомобилям с российскими номерами наносит вред не путинскому режиму, а его противникам, которые вынуждены покинуть страну. Кроме того, подобные меры снижают эффективность санкций против России. Более того, они дискредитируют саму идею этих санкций, одновременно давая новые аргументы кремлевской пропаганде.
Сегодня рассылаем письма в профильные министерства и ведомства трёх стран, которые запретили въезд российских машин (Литва, Латвия и Эстония).— Maria Pevchikh (@pevchikh) September 13, 2023
Комментариев и разъяснений не просим. Просим пересмотреть это решение. https://t.co/qkNYGJirsz
Напомним, что вчера, 13 сентября, с 10:00 Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций.
Таким образом Эстония следует опубликованным 8 сентября Европейской комиссией дополнительным толкованиям санкций, введенных в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в России автомобилям больше не разрешен въезд на территорию Евросоюза.
«Одна из целей санкций в отношении России – заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что предоставила разъяснения по действующим санкциям, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены агрессии по отношению к России, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при введении совместных санкций», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Запрет на въезд автомобилей действует независимо от основания пребывания его владельца или пользователя в Эстонии или ЕС. Транспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы Евросоюза.
При прибытии автомобиля с регистрационным знаком Российской Федерации к пограничному пункту Налогово-таможенный департамент проводит соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспорта должен вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.