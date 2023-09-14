ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинская атака в Севастополе сильно уязвила Путина

Совершенные атаки в Севастополе существенно навредили не только российским военным судам, но и россиийским стратегическим коммуникациям, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент России и лидер Северной Кореи встретились на космодроме «Восточный» в дальневосточной части России. Такое место было выбрано для того, чтобы подчеркнуть хотя бы одну из главных тем переговоров - сотрудничество в области ракетных технологий.
Отношения России и Северной Кореи влияют на Китай
В первых заявлениях для прессы российский президент упомянул, что у Северной Кореи есть амбиции в области космоса. Северной Корее пока не удалось вывести спутники на орбиту, и помощь России в этой области ей наверняка понадобится. Пока нет информации о точном содержании встреч.
После визита российского министра обороны в Пхеньян дальнейшее развитие событий произошло по северокорейским меркам очень быстро, что позволяет предположить, что некоторое общее понимание масштабов сотрудничества уже достигнуто. Но учитывая особенности характеров двух лидеров, можно сказать, что они на своих встречах, безусловно, старались выяснить пределы толерантности друг друга и импровизировать. Это бросалось в глаза.
Bloomberg пишет, что более тесное сотрудничество и общение между Северной Кореей и Россией станут проблемой для Китая. Это верно в том смысле, что для Китая это увеличивает вероятность незапланированных событий в Тихоокеанском регионе, а также в мире в целом. Но ни Китай, ни Россия никогда не были в состоянии полностью контролировать действия Северной Кореи и направлять ее в какую-либо сторону.
Северная Корея, безусловно, пытается сохранить баланс в отношениях с Россией и с Китаем, и никаких быстрых перемен произойти не должно. Поскольку ранее Москва держалась на четкой дистанции от Северной Кореи, нынешний всплеск сотрудничества обусловлен прежде всего очень сложной ситуацией России в ее агрессии против Украины. Так что изначально говорить об одностороннем росте российского влияния в Северной Корее не имеет смысла. Но в долгосрочной перспективе может развиться тенденция, которая действительно обеспокоит Пекин.
Украинская атака в Севастополе была серьезной
Как и ожидалось, удары в Севастополе, нанесенные вчера рано утром, оказались гораздо серьезнее, чем о них сообщалось в первый момент. Два корабля, проходящие техническое обслуживание в доке, получили серьезные повреждения: один из них - это большой десантный корабль, другой - подводная лодка класса KILO. Такие подлодки использовались Россией для ударов крылатыми ракетами «Калибр» по Украине в Черном море.
Потеря десантного корабля не имеет особого значения, поскольку Россия уже не способна организовать крупную десантную операцию против Украины. Однако эксперты полагают, что если Крымский мост выйдет из строя, эти суда сыграют важную роль в обеспечении логистики с Крымом.
Гораздо более серьезной проблемой является потеря подводной лодки в Черном море. Не говоря уже о том, что любая потеря на флоте в России воспринимается очень болезненно. Президент России осознает, что нападение было совершено во время его встречи с лидером Северной Кореи, и он очень этим обеспокоен. Командующий ВВС Украины поблагодарил украинских летчиков за эту акцию, что позволяет предположить, что при атаке использовались ракеты Storm Shadow.
Для России атаки в Севастополе - это еще и очень большая потеря в плане стратегических коммуникаций. Украина пытается выстроить вокруг этого события разные пласты информационного воздействия. Вчера украинский партизанский отряд, действующий в Крыму, заявил, что участвовал в подготовке нападения, и что также им помогали жители Севастополя.
В ходе нападения была организована весьма умелая информационная атака на российских силовиков из системы внутренней безопасности, которым в достоверной форме сообщили, что нападение на флот осуществлено партизанами, находящимися в городе. Это вызвало замешательство среди российских сил. В целом это показывает, что Украина подготовилась к операции очень тщательно, а ее исполнение было необычайно многоплановым и сложным.
Лукашенко признан соучастником преступлений России
Вчера Европарламент принял резолюцию, объявляющую лидера Беларуси соучастником преступлений России в Украине. Несомненно, речь идет о декларации, основанной на фактах, но на ситуацию вокруг Украины она сейчас не влияет, причем даже в том случае, если будет выдан международный ордер на арест Лукашенко.
Ночью в Евпатории, что в Крыму, произошли мощные взрывы. По словам местных жителей, была уничтожена российская установка ПВО. Если это правда, то Украина планомерно уничтожает российские силы ПВО в западной части Крыма.
Россия тем временем организовала новую атаку беспилотников на украинские порты в устье Дуная.
Ситуация на поле боя
На фронтах продолжается украинское наступление, а Россия пытается сбалансировать ситуацию контратаками.
Столкновения между более мелкими подразделениями в направлении Сватово и Северодонецка происходят в серой зоне, и ни одна из сторон не пыталась совершить какие-то серьезные прорывы.
В Бахмуте, к югу от города, российские войска отступают из двух населенных пунктов (Клещеевки и Андреевки), а украинские войска планомерно продвигаются вперед. Однако очень быстрого отступления российских войск в ближайшее время прогнозировать не стоит. Их попытки контратак не очень энергичны, поэтому логичным было бы перемещение в этот район дополнительных российских резервов.
Украинское военное командование заявило, что Россия начинает более активно наносить удары в районах Марьинки и Авдеевки, что близ Донецка. Маринка подвергается ежедневным нападениям. В Авдеевке Россия начала контратаку с использованием резервов, чтобы вернуть недавно потерянные позиции в селе Опытное. Пока эти атаки не увенчались успехом.
На Южном фронте украинские войска не добились большого прогресса. Россия при поддержке своих лучших подразделений контратакует, чтобы заблокировать украинский прорыв в направлении Токмака. В то же время украинским силам все же удалось немного улучшить свои позиции там. На островах в дельте Днепра и на восточном берегу Днепра идут активные бои. Россия никак не может справиться там с украинским спецназом, однако пока нет никаких признаков того, что Украина собирается переместить в этот район более крупные силы.