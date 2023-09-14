ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинская атака в Севастополе сильно уязвила Путина

Президент России и лидер Северной Кореи встретились на космодроме «Восточный» в дальневосточной части России. Такое место было выбрано для того, чтобы подчеркнуть хотя бы одну из главных тем переговоров - сотрудничество в области ракетных технологий.

Отношения России и Северной Кореи влияют на Китай

В первых заявлениях для прессы российский президент упомянул, что у Северной Кореи есть амбиции в области космоса. Северной Корее пока не удалось вывести спутники на орбиту, и помощь России в этой области ей наверняка понадобится. Пока нет информации о точном содержании встреч.

После визита российского министра обороны в Пхеньян дальнейшее развитие событий произошло по северокорейским меркам очень быстро, что позволяет предположить, что некоторое общее понимание масштабов сотрудничества уже достигнуто. Но учитывая особенности характеров двух лидеров, можно сказать, что они на своих встречах, безусловно, старались выяснить пределы толерантности друг друга и импровизировать. Это бросалось в глаза.

Bloomberg пишет, что более тесное сотрудничество и общение между Северной Кореей и Россией станут проблемой для Китая. Это верно в том смысле, что для Китая это увеличивает вероятность незапланированных событий в Тихоокеанском регионе, а также в мире в целом. Но ни Китай, ни Россия никогда не были в состоянии полностью контролировать действия Северной Кореи и направлять ее в какую-либо сторону.