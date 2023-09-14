Акция протеста ⟩ Спасатели со всей Эстонии «приветствуют» членов правительства

Прибыли представители как профессиональных, так и добровольных спасательных отрядов, причем в Вихула приехали спасатели не только из Ляэне-Вирумаа и соседних уездов, но даже и из Пярнумаа. На месте находятся спасательные машины и чуть более полусотни спасателей.
Цель акции - продемонстрировать протест против политики сокращения бюджета сектора внутренней безопасности, проводимой правительством. Марге Зайдуллин, член добровольной спасательной команды «Аасукалда», заявила, что, хотя министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в течение многих лет делал много полезного для спасателей, планы по сокращению, стоящее на повестке дня, приведут к закрытию многих спасательных команд. По словам прибывших из Пярну спасателей, в случае реализации планов в Пярнуском уезде исчезнут четыре команды.