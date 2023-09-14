Акция протеста ⟩ Спасатели со всей Эстонии «приветствуют» членов правительства

Прибыли представители как профессиональных, так и добровольных спасательных отрядов, причем в Вихула приехали спасатели не только из Ляэне-Вирумаа и соседних уездов, но даже и из Пярнумаа. На месте находятся спасательные машины и чуть более полусотни спасателей.