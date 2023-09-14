Напряжение на границе Латвии и Беларуси: Эстония отправит вспомогательные силы

За последние недели на границе Латвии и Беларуси было очень много случаев незаконного пересечения. «С одной стороны, Беларусь испытывает возможности своих соседей, с другой, это гибридные атаки», – сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства в четверг.

По его словам, ситуация напряженная, например, в понедельник латвийская погранохрана пресекла попытки пересечения границы 130 лицами, а во вторник – 70.

«Латыши обратились к Эстонии с просьбой прислать помощь и мы решили, что отправим из Эстонии в Латвию силы для помощи на границе. Департамент полиции и погранохраны сейчас занимается подготовкой, чтобы подразделение в размере 10-20 человек под эгидой ESTPOL-8 отправилось на помощь латышам - прежде всего в качестве пограничных патрулей, но также обладая способностями сдерживания», – сказал Ляэнеметс.

Эстония готова помогать Латвии, пока это будет необходимо, и готова при необходимости заменять состав подразделения, сказал глава МВД.