Полиция объявила в розыск пропавшего почти неделю назад 50-летнего Виталия

Утром 8 сентября 50-летний Виталий ушел из дома попечения в поселке Аа и до сих пор не вернулся. Он пропадал и раньше, но полиция находила его в Кохтла-Ярве, в районе Ахтме, или он возвращался сам через несколько дней. У пропавшего нет с собой телефона.

Виталий может находиться в Кохтла-Ярве в районе Ахтме, Ярве или в городе Йыхви и пользоваться общественным транспортом для передвижения. Полиция проверила возможные места нахождения Виталия, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом. Он часто носит с собой полиэтиленовые пакеты и может ночевать в заброшенных домах.

Рост Виталия около 180 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы. В день исчезновения на нем была темная куртка, светлые брюки и темная шапка.