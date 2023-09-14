Спецкомиссии по расследованию российского бизнеса мужа Каи Каллас в Рийгикогу не появится

По словам председателя конституционной комиссии Хендрика-Йоханнеса Терраса («Ээсти 200»), большинство членов комиссии сочли, что возникающие у депутатов вопросы могут обсуждаться постоянными комиссиями, что в некоторых из комиссий уже делалось. При этом нет необходимости создавать для этого отдельную комиссию по расследованию.

«На вопросы, которые инициаторы законопроекта хотят уточнить с помощью комиссии по расследованию, к настоящему моменту уже даны ответы. Конечно, может возникнуть необходимость получить ответы на новые вопросы, если они появятся. Однако создание дублирующей комиссии означало бы неразумное использование рабочего времени Рийгикогу и денег налогоплательщиков», - сказал Хендрик-Йоханнес Террас.

Член конституционной комиссии Хелир-Вальдор Сеедер («Отечество») сообщил, что в последние недели, когда обсуждается вопрос о бизнесе мужа премьер-министра, вопросов возникает все больше, а поиск ответов в парламенте раздроблен между разными комиссиями.

«Создание комиссии по расследованию позволило бы ответить на все вопросы сразу. Это также отвечало бы интересам премьер-министра и было бы наиболее эффективным шагом с точки зрения работы парламента», - сказал Сеэдер.

В пояснении к законопроекту фракция Центристской партии указала, что хочет сформировать комиссию по расследованию, состоящую из представителей всех фракций, которая бы выяснила обстоятельства связанной с РФ бизнес-деятельности компании, в которой имел участие муж премьер-министра.

Авторы законопроекта также считали, что такая комиссия сможет выработать предложения по изменению законодательства во избежание возникновения подобных ситуаций в будущем. Согласно законопроекту, комиссия по расследованию должна была бы представить окончательный отчет Рийгикогу и общественности не позднее 15 декабря.