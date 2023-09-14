Lux Express использует зарегистрированные в России автобусы

Автобусная компания Lux Express для рейсов между Эстонией и Россией использует автобусы дочерней фирмы AO Eurolines, зарегистрированной в РФ.
По словам коммерческого директора Lux Express в Эстонии Ингмара Рооса, автобусное сообщение между Эстонией и Россией осуществляется на основании разрешений, выданных в соответствии с договором между Министерством экономики и коммуникаций и российским Министерством транспорта.
«Он предусматривает осуществление перевозок со стороны транспортных предприятий обеих стран. Lux Express для осуществления этого обоюдного обязательства перевозок использует дочернее предприятие AO Eurolines, автобусы которого зарегистрированы в России, именно их время от времени и можно увидеть в Эстонии. У AO Eurolines в общей сложности 11 автобусов, из которых используются шесть», - сказал Роос BNS.
Роос отметил, что вступивший в среду запрет на въезд в Эстонию с внешней границы ЕС для транспорта с российскими номерами не распространяется на общественный транспорт с количеством мест более девяти. «Таким образом, санкционный пакет Европейской комиссии не ограничивает движение общественного транспорта через границы между Россией и ЕС. Это значит, что в пакете санкций ЕС сделано исключение для общественного транспорта - сохранена возможность для людей с весомой потребностью в пересечении российской границы», - сказал Роос.