Lux Express использует зарегистрированные в России автобусы

По словам коммерческого директора Lux Express в Эстонии Ингмара Рооса, автобусное сообщение между Эстонией и Россией осуществляется на основании разрешений, выданных в соответствии с договором между Министерством экономики и коммуникаций и российским Министерством транспорта.

«Он предусматривает осуществление перевозок со стороны транспортных предприятий обеих стран. Lux Express для осуществления этого обоюдного обязательства перевозок использует дочернее предприятие AO Eurolines, автобусы которого зарегистрированы в России, именно их время от времени и можно увидеть в Эстонии. У AO Eurolines в общей сложности 11 автобусов, из которых используются шесть», - сказал Роос BNS.