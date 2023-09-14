Галерея ⟩ Правительство собралось в Вихула для обсуждения госбюджета

Заседание кабинета министров в Вихула начнется в 13:00 в четверг и в 9:00 в пятницу. В связи с этим заседание правительства в четверг будет проходить в режиме телеконференции, а обычная пресс-конференция правительства в Доме Стенбока начнется на два часа раньше - в 10:00, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно летнему экономическому прогнозу Министерства финансов, рост экономики Эстонии в следующем году составит 2,7%, а реальный спад валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году прогнозируется на уровне 2%. По сравнению с весенним прогнозом Министерство понизило ожидания экономического роста в следующем году на 0,3 процентных пункта и повысило ожидания спада в текущем году на 0,5 процентных пункта. Весной реальный рост ВВП в 2024 году по-прежнему ожидался на уровне 3%, а реальный рост ВВП в 2023 году - на 1,5%.

На текущий год Министерство финансов прогнозирует номинальный дефицит в размере 3,3% ВВП и структурный дефицит в размере 1,2%. Предполагается, что в следующем году структурный дефицит составит 1,3% ВВП, в 2025 году - 3,2%, в 2026 году - 3,7%, в 2027 году - 4,3%.

Летний прогноз развития экономики и денежно-кредитной сферы предоставляет лицам, принимающим решения, обзор экономических и бюджетных событий и перспектив. На основе этого прогноза правительство приступит к разработке проекта государственного бюджета на следующий год.