Грозит до пяти лет лишения свободы: задержан гражданин Грузии, укравший книги из библиотеки Тартуского университета

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Беллен, обвиняемый посещал библиотеку Тартуского университета, а именно отдел рукописей и редких книг (RARA) с 13 по 22 апреля прошлого года вместе с мужчиной, которого до сих пор не опознали.

«При регистрации в библиотеке мужчины заявили, что хотят провести исследование на основе оригинальных произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя, которым почти 200 лет. Ничего подозрительного сотрудники не заметили. Однако 30 августа сотрудники библиотеки обнаружили, что две редкие книги заменили внешне идентичными экземплярами. В течение следующих двух дней сотрудники находили книги, которые были заменены аналогичными экземплярами», - рассказала Беллен.

«При изучении материалов библиотеки выяснилось, что есть основания подозревать именно этих мужчин в подмене книг, то есть в краже. По словам представителя библиотеки, они украли восемь книг, причинив ущерб на 158 тысяч евро. В той же мере потерпевшая сторона подала и гражданский иск по уголовному делу. Оценивая поведение мужчин, можно предположить, что они профессиональные воры, поскольку обвиняемый был задержан только после совершения аналогичного преступления в Риге. Там его задержали, а после окончания уголовного производства в Латвии передали Эстонии», - добавила Беллен.

Прокуратура предъявила обвинения в крупных хищениях и кражах, совершенных в группе. Суд может назначить осужденному наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.