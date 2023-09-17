Август 2023 года стал по-настоящему черным месяцем для поклонников IRONMAN. В Эстонии после прохождения дистанции триатлона скончался участник спортивного мероприятия. На этих же соревнованиях в Ирландии погибли два человека. В Финляндии в этом году также погиб еще один участник этого серьезнейшего испытания на прочность.

Однако трагические происшествия происходят не только в триатлоне. На марафонских дистанциях также частенько случаются ситуации, когда участнику необходима срочная медицинская помощь. Например, на последнем Таллиннском марафоне, который прошел буквально неделю назад, одна из участниц почувствовала себя на дистанции плохо и на помощь посмешили сразу две бригады скорой помощи.