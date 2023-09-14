Государство призвало зоозащитников к тесному сотрудничеству

PTA сообщил в пресс-релизе, что на совместном заседании министра регионального развития, а также представителей PТА и Эстонского общества защиты животных, состоявшемся 13 сентября, было признано, что государство и организации по защите животных в результате совместной работы cмогут достичь гораздо большего в области зоозащиты.

«Эстонские защитники животных на протяжении многих лет проделывают достойную похвалы работу и вносят свой вклад в обеспечение благополучия животных. Общество явно ожидает, что государство станет значительно сильнее, чем раньше, в борьбе с жестоким обращением с животными», - подчеркнул министр регионального развития Мадис Каллас.

Министр пообещал, что в будущем животные будут лучше защищены: «Нам важно обновить всю сферу защиты животных, чтобы она отвечала современным условиям и потребностям. Планируется пересмотреть штат и обновить законодательство, и сейчас мы договорились усилить регулярное общение между государством и активистами по защите прав животных. В конце концов, мы все работаем ради одной цели - благополучия животных», - подчеркнул Мадис Каллас.

По словам генерального директора PТА Урмаса Киртси, также очень важно умело использовать имеющиеся ресурсы. «Мы ценим и признаем роль гражданских организаций, и думаем, что она может даже вырасти. Год за годом мы видим, что количество полученных сигналов о нуждающихся в помощи животных увеличивается, и люди все больше заботятся о благополучии животных. Мы ищем способы лучше соответствовать ожиданиям и более эффективно реагировать как госведомство», - сказал Киртси, добавив, что PTA планирует в будущем инициировать больше дел о правонарушениях.

Однако финансовое положение департамента не очень хорошее. «Защита животных - не единственная область в стране, где нужно больше денег и людей. Вот почему нам необходимо видеть и использовать возможности достижения наших целей без привлечения дополнительных средств. В сфере защиты животных зоозащитные организации, безусловно, могут поделиться ценными советами с хозяевами животных, предложить помощь в трудную минуту как владельцу, так и животному, не нанося при этом ущерб ничьим интересам. Мы также готовы к сотрудничеству», - сказал Киртси.