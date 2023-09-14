На шаг ближе к энергетической независимости: в Эстонии построят самый мощный ветропарк

Кредит поможет Enefit Green профинансировать проектирование, строительство и эксплуатацию самой современной и мощной (255 мегаватт) ветряной электростанции в Эстонии.

Ветропарк будет построен в юго-западной части Эстонии, примерно в 30 километрах от Пярнуского залива и города Пярну.

Как указывает вице-президент EIB Томас Эструс (Thomas Östros), отвечающий за операции банка в Эстонии, благодаря парку Сопи-Тоотси производство ветровой энергии в стране увеличится почти на 80%, одновременно снизив сильную зависимость от сланца.