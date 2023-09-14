Помимо Олимпийских игр, есть еще как минимум одна причина посетить Париж следующим летом

В четверг, 14 сентября, новый руководитель реставрационных работ пообещал, что башня собора Парижской Богоматери, обрушившаяся в результате пожара в 2019 году, будет вновь возведена к Олимпийским играм, которые состоятся следующим летом.
Всемирно известный силуэт Нотр-Дама полностью изменился в результате пожара, сказал Филипп Жост, сменивший на должности руководителя реставрационных работ генерала Жана-Луи Жоржелена, трагически погибшего в результате несчастного случая в августе.
«Я надеюсь, что к Олимпиаде у собора вновь появится его величественные крыша и башня», - заявил Жост.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже будет проходить на реке Сене, в центре которой на острове Сите расположен собор Парижской Богоматери.
«На данный момент все видят, что мы очень близки к тому, чтобы через несколько месяцев объявить об открытии», - добавил Жост, который до сих пор был правой рукой Жоржелена в реставрационных работах.
Он признался Franceinfo, что трагическая гибель Жоржелена во время горного похода и впрямь могла замедлить работы, однако они все же пытаются не отставать от графика.
По словам Жоста, башню, расположенную на высоте ста метров от земли, станет видна уже в конце этого года.