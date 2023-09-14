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За сутки в Эстонию не захотело въехать ни одно транспортное средство с российскими номерами

Маргус Мартин
, журналист
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Кюлли Курвитс.
Кюлли Курвитс. Фото: Mihkel Maripuu

По словам начальника отдела таможенного оформления Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, детали вступившей в силу вчера санкции - транспортным средствам с российскими номерами больше не разрешается пересекать восточную границу с Эстонией - будут уточнены после решения правительства.

С момента реализации санкции вчера утром и до сегодняшнего утра (по состоянию на 9 часов) на пограничные пункты Койдула, Лухамаа и Нарва не прибыло ни одного зарегистрированного в РФ транспортного средства, которое изъявило бы желание въехать в Евросоюз. При этом Эстонию покинули 25 автомобилей с российскими номерами.

- Что будет с теми транспортными средствами, которые уже находятся на территории Эстонии? Сколько их на данный момент?

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