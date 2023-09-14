Олега Митволя приговорили к 4,5 года по делу о строительстве красноярского метро

Митволь, который находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда, передает ТАСС. Он заявил, что не согласен с решением и намерен обжаловать его.

Железнодорожный суд Красноярска признал Митволя виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

1 сентября стало известно, что Митволь признал вину и его уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке.

Митволь был задержан в июне прошлого года в московском аэропорту Внуково. Бывшего замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» обвинили в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

В сентябре 2019 года компания Митволя заключила с красноярским транспортным управлением контракт на проведение инженерных изысканий в рамках строительства метро. По версии следствия, трест выполнил лишь часть работ, а оплату получил в полном размере.

Митволя сначала отправили в СИЗО, а в июле этого года перевели под домашний арест.

В четверг в суде Митволь заявил, что у него обнаружены серьезные проблемы со здоровьем из-за неоказания медпомощи в СИЗО и ему требуется наблюдение у онколога.