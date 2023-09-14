Высокопоставленного финского госчиновника подозревают в крупной растрате

В 2021 году чиновник МИДа Финляндии, связанный со сферой госзакупок, совершил закупки за счет МИДа, на которые он не имел полномочий и в которых не было необходимости.

По данным MTV, объем предположительно незаконно потраченных мужчиной госсредств доходил до 130 000 евро. На эти деньги он подписывал контракты с финскими компаниями, занимавшимися развитием недвижимости, а также закупал различные материалы.

Дело расследуется прокуратурой Финляндии и будет рассматриваться в окружном суде Хельсинки, о чем сообщила финская национальная телекомпания Yle.

Предположительно, подозреваемый работал руководителем проекта в МИДе Финляндии и был связан с административным отделом министерства, а, значит, и с закупками.

Прокуратура Финляндии потребовала для подозреваемого условного заключения. Основанием для возбуждения дела являлось нарушение служебных полномочий и вытекающие из него преступления.

Официальной информации о том, какие именно услуги и материалы были приобретены, нет, поскольку окружной суд Хельсинки объявил судебные заседания по делу закрытыми. Все детали расследования и уголовного дела засекречены, как и точная сумма денег, похищенных у государства.

По мнению прокуратуры, речь идет о значительной сумме, сообщает Yle.

MTV ссылается на свои источники в министерстве, которые отметили, что подозреваемый бывший чиновник мог совершить незаконную растрату 130 000 евро из бюджета МИДа.