WhatsApp внедрил долгожданную функцию

Платформа социальных коммуникаций WhatsApp расширила доступность новой функции «Каналы», и в ближайшие недели она станет доступна пользователям более чем в 150 странах.
Об этом на своем новом канале в WhatsApp сообщил Марк Цукерберг, владелец WhatsApp Meta.
По его словам, в каналах WhatsApp «вы сможете получать обновления от людей и организаций, на которые вы подписаны».
В июне каналы в WhatsApp стали доступны пользователям в Колумбии и Сингапуре, а в июле эта функция стала доступна еще в семи странах.
Функция «Каналы» доступна в отдельной вкладке платформы, и другие пользователи не могут видеть, по каким каналам следят другие пользователи.
Несколько знаменитостей и компаний уже успели создать свои каналы, в том числе певица Оливия Родриго, диджей Дэвид Гетта и музыкальный журнал Billboard.
Хотя WhatsApp не предоставляет точную информацию о количестве каналов, доступных на данный момент на платформе, он указывает, что их уже несколько тысяч.