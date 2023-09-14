WhatsApp внедрил долгожданную функцию

Об этом на своем новом канале в WhatsApp сообщил Марк Цукерберг, владелец WhatsApp Meta.

По его словам, в каналах WhatsApp «вы сможете получать обновления от людей и организаций, на которые вы подписаны».

В июне каналы в WhatsApp стали доступны пользователям в Колумбии и Сингапуре, а в июле эта функция стала доступна еще в семи странах.

Функция «Каналы» доступна в отдельной вкладке платформы, и другие пользователи не могут видеть, по каким каналам следят другие пользователи.

Несколько знаменитостей и компаний уже успели создать свои каналы, в том числе певица Оливия Родриго, диджей Дэвид Гетта и музыкальный журнал Billboard.