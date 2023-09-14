Подозревающиеся в нарушении санкций предприниматели открывали фирмы и банковские счета для россиян

Как пишут « Деловые ведомости », в среду полиция провела обыск в офисе компании Prifinance Estonia, предлагающей услуги по регистрации фирм и ведению бизнеса.

Prifinance Estonia работает по адресу Розени, 13 в квартале Ротерманни. По данным Äripäev, прокуратура подозревает ее в нарушении санкций.

На сайте фирмы обещается, что через нее можно зарегистрировать компании за рубежом, открыть корпоративные и индивидуальные банковские счета в разных странах, зарегистрировать яхты и другие суда.

«Согласно первоначальным подозрениям, предприниматели продолжали вести бизнес с российскими компаниями после введения санкций в отношении России. Экономическая деятельность продолжалась как напрямую с Россией, так и через компанию страны, не входящей в ЕС. Поскольку нарушение санкций, введенных Европейским союзом, является уголовным преступлением, для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело», - сказал Соомаа.

По словам окружного прокурора, речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено путем сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного производства.

«Если компания из ЕС, работающая в зоне действия санкций, пытается продолжать вести бизнес в России через компанию, расположенную в стране, не входящей в ЕС, это является нарушением санкций, за которое можно ожидать уголовного наказания», - подчеркнул окружной прокурор.

Он добавил, что если правоохранительные органы получат информацию о том, что кто-то мог совершить преступление, связанное с нарушением санкций, то будет возбуждено уголовное дело. Нарушение санкций может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.