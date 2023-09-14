Шестимесячный Euribor практически достиг отметки в четыре процента

Шестимесячный Euribor в среду вырос по сравнению со вторником на 0,031 процентных пункта до отметки 3,999 процента.
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
Совет Европейского центрального банка на своем заседании 27 июля решил повысить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов, то есть 0,25 процентных пункта.
Таким образом, совет центробанка решил, что с 2 августа процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет составлять 4,25%, базовая процентная ставка по кредитам - 4,50%, а ставка по депозитам - 3,75%. Совет также решил, что процентная ставка, выплачиваемая с обязательных резервов составит 0%.