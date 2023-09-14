Праздник урожая порадует таллиннцев насыщенной программой

Участники мероприятия смогут поучиться готовить и сохранять полезную домашнюю еду, а также ухаживать за садовыми растениями. Также в программе дня соревнования по городскому ориентированию на общественном транспорте или на велосипеде. Детей ждут различные развлечения и аттракционы.

Гостей праздника ждет и сценическая программа, которая завершится акустическим концертом Эвы и Виллу Талси.

Соревнования по городскому ориентированию для всей семьи пройдут в рамках европейской Недели движения. Старт им будет дан на Башенной площади. В течение двух часов участникам предстоит пройти контрольные пункты, разбросанные по всему городу, передвигаясь на общественном транспорте, пешком и на велосипеде.