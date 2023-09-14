Праздник урожая порадует таллиннцев насыщенной программой

В субботу, 16 сентября, в Таллинне состоится Праздник урожая. Он пройдет с 11 до 17 часов на Башенной площади и завершит летний сезон года Зеленой столицы. На один день тихая парковая зона Башенной площади превратится в страну приключений, полную игр и аттракционов. И больших, и маленьких гостей Праздника урожая ждут развлечения на любой вкус.
Участники мероприятия смогут поучиться готовить и сохранять полезную домашнюю еду, а также ухаживать за садовыми растениями. Также в программе дня соревнования по городскому ориентированию на общественном транспорте или на велосипеде. Детей ждут различные развлечения и аттракционы.
Гостей праздника ждет и сценическая программа, которая завершится акустическим концертом Эвы и Виллу Талси.
Соревнования по городскому ориентированию для всей семьи пройдут в рамках европейской Недели движения. Старт им будет дан на Башенной площади. В течение двух часов участникам предстоит пройти контрольные пункты, разбросанные по всему городу, передвигаясь на общественном транспорте, пешком и на велосипеде.
В рамках летнего сезона года Зеленой столицы город уделял внимание городской природе и окружающей среде, стремясь стать более экологически устойчивым. В рамках различных мероприятий разбивали сады и клумбы, ограничивали покос травы, чтобы газоны радовали нас разнотравьем, собирали и сортировали мусор, улучшали условия для симбиоза живущих в городе птиц и насекомых, меняли привычки потребления, уделяли внимание здоровому образу жизни, питанию и движению. Праздник урожая подводит итог летнему сезону и готовит таллиннцев к периоду, когда природа отдыхает.