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Праздник урожая порадует таллиннцев насыщенной программой

rus.postimees.ee
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Местом проведения праздничного мероприятия станет Башенная площадь.
Местом проведения праздничного мероприятия станет Башенная площадь. Фото: tallinnlv.ee

В субботу, 16 сентября, в Таллинне состоится Праздник урожая. Он пройдет с 11 до 17 часов на Башенной площади и завершит летний сезон года Зеленой столицы. На один день тихая парковая зона Башенной площади превратится в страну приключений, полную игр и аттракционов. И больших, и маленьких гостей Праздника урожая ждут развлечения на любой вкус.

Участники мероприятия смогут поучиться готовить и сохранять полезную домашнюю еду, а также ухаживать за садовыми растениями. Также в программе дня соревнования по городскому ориентированию на общественном транспорте или на велосипеде. Детей ждут различные развлечения и аттракционы.

Гостей праздника ждет и сценическая программа, которая завершится акустическим концертом Эвы и Виллу Талси.

Соревнования по городскому ориентированию для всей семьи пройдут в рамках европейской Недели движения. Старт им будет дан на Башенной площади. В течение двух часов участникам предстоит пройти контрольные пункты, разбросанные по всему городу, передвигаясь на общественном транспорте, пешком и на велосипеде.

В рамках летнего сезона года Зеленой столицы город уделял внимание городской природе и окружающей среде, стремясь стать более экологически устойчивым. В рамках различных мероприятий разбивали сады и клумбы, ограничивали покос травы, чтобы газоны радовали нас разнотравьем, собирали и сортировали мусор, улучшали условия для симбиоза живущих в городе птиц и насекомых, меняли привычки потребления, уделяли внимание здоровому образу жизни, питанию и движению. Праздник урожая подводит итог летнему сезону и готовит таллиннцев к периоду, когда природа отдыхает.

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