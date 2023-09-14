Граждан России не будут выдворять из Латвии за незнание латышского

Согласно утвержденным 14 сентября поправкам, не сдавшие экзамены по латышскому языку россияне получают еще два года на обучение и прохождение повторной проверки. Это касается и тех, кто провалил экзамены, и тех, кто даже не пытался их сдавать. Речь идет о примерно десяти тысячах человек.

В течение этих двух лет они могут рассчитывать на все социальные гарантии и медицинскую помощь в полном объеме.

Резонансные правила, согласно которым граждан России могли выдворить из Латвии, были приняты латвийским парламентом в сентябре прошлого года. Формальная причина – интеграция живущих в Латвии граждан России в латвийское общество. Особенно на этой интеграции настаивали националистические партии, которые выпали из состава правительства около месяца назад.

Поправки касаются исключительно бывших граждан и неграждан Латвии, которые получили российские паспорта после сентября 2003 года. Эти новые граждане России живут в Латвии на основании постоянных видов на жительство. Однако для получения этих ПМЖ им, в отличие от приехавших из России граждан России, не нужно было сдавать экзамен на знание латышского языка.

Политики заподозрили, что именно эти граждане России могут в принципе не владеть государственным языком. Для выяснения и возможного устранения этой проблемы парламент утвердил поправку, которая аннулирует их ПМЖ с сентября 2023 года.