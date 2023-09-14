МАРТИН ТИКК ⟩ Перемены – проблема Ида-Вирумаа

Мы часто задаемся вопросом, какие еще изменения будут внесены, и не будет ли в результате отнято что-то знакомое и безопасное. От государства часто поступают сообщения о том, что мы больше не можем продолжать в том же духе и что необходимы изменения, которые многим могут не понравиться.

Что делать, если десятилетиями привыкли жить так, что не приходилось вносить большие изменения? Даже если эти изменения происходили, они были достаточно далеко, чтобы не мешать повседневной жизни людей. Однако сейчас обязательные перемены подкрадываются все ближе и это нарушает привычный ритм жизни. Как сделать так, чтобы изменения стали нормой?

До сих пор старый образ мышления работал хорошо. Например, города Ида-Вирумаа остались очень похожими друг на друга, поэтому и то, что происходит в домах, во многом одинаково. «Зачем нарушать безопасный устоявшийся ритм жизни?», - часто спрашивают местные жители.

В результате небольших изменений последних десятилетий возник узкий круг комфорта, и каждое маленькое изменение кажется большим и тревожным. Из этого круга сложно вырваться, потому что там удобно и безопасно. Противодействие всем видам изменений усиливается предыдущим плохим опытом, иногда сопровождающимся сокрытием информации или ложью. Поэтому возникло неповиновение и сопротивление изменениям.