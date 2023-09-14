МАРТИН ТИКК ⟩ Перемены – проблема Ида-Вирумаа

Для того чтобы изменения в Ида-Вирумаа стали естественной частью развития региона, необходимо вести многостороннее и продуманное сотрудничество с местным населением, осмысленно вовлекать его и создавать более четкую систему коммуникаций, пишет обозреватель Мартин Тикк.
Мы часто задаемся вопросом, какие еще изменения будут внесены, и не будет ли в результате отнято что-то знакомое и безопасное. От государства часто поступают сообщения о том, что мы больше не можем продолжать в том же духе и что необходимы изменения, которые многим могут не понравиться.
Что делать, если десятилетиями привыкли жить так, что не приходилось вносить большие изменения? Даже если эти изменения происходили, они были достаточно далеко, чтобы не мешать повседневной жизни людей. Однако сейчас обязательные перемены подкрадываются все ближе и это нарушает привычный ритм жизни. Как сделать так, чтобы изменения стали нормой?
До сих пор старый образ мышления работал хорошо. Например, города Ида-Вирумаа остались очень похожими друг на друга, поэтому и то, что происходит в домах, во многом одинаково. «Зачем нарушать безопасный устоявшийся ритм жизни?», - часто спрашивают местные жители.
В результате небольших изменений последних десятилетий возник узкий круг комфорта, и каждое маленькое изменение кажется большим и тревожным. Из этого круга сложно вырваться, потому что там удобно и безопасно. Противодействие всем видам изменений усиливается предыдущим плохим опытом, иногда сопровождающимся сокрытием информации или ложью. Поэтому возникло неповиновение и сопротивление изменениям.
«Разве меня, как человека, больше недостаточно для страны?», - крутится в головах местных жителей. Таким образом, большие социальные проблемы могут вдруг стать глубоко личными и душераздирающими - противостоянием государства (власти) и самого человека.
Дискуссии коллег о создании Нарвской эстонской гимназии поначалу были более умеренными, поскольку не было привычки активно участвовать. Более того, просто не привыкли к тому, чтобы руководство внимательно прислушивалось и принимало во внимание полученные отзывы и предложения.
К настоящему времени учеба уже началась, и аналогичные процессы можно наблюдать и среди учеников. Уже на третий день занятий состоялись дискуссии, продолжавшиеся целый день, с целью узнать их мысли по темам школьной жизни и организации, ведь в первую очередь именно ученики являются лицом школы.
Таким образом, большие и далекие темы становятся близкими душе, где все заинтересованные стороны чувствуют себя услышанными. Поэтому мысли и мнения всех участников важны. Их ценят и придают значение. Местные жители - важная часть общества.
Да, это означает множество встреч в небольших группах и, прежде всего, выслушание и содержательные дискуссии. Да, это требует времени и человеческих ресурсов. Легче начать с небольших общественных групп и трудовых коллективов.
Таким образом, изменения станут частью повседневной жизни, а неизменность станет все более распространенным исключением. Постоянные перемены определенно не означают просто соглашаться с новыми заповедями и запретами, а скорее инициация, совместное существование, иногда еще и осмысленная смена направления и иное видение планов на уровне КОВ или государства. Именно так в Ида-Вирумаа и создаются активные и, при необходимости, громкие сообщества.