Конференция «Диалог с русскоязычной общиной» соберет в Таллинне политиков, экспертов и журналистов

«Цель конференции – начать капитальный ремонт отношений между эстонцами и жителями нашей страны, у которых родным языком является русский. После начала войны в Украине напряжение и взаимное недоверие в обществе резко возросло. Часто можно услышать, что чуть ли не каждый второй русскоязычный житель Эстонии поддерживает действия России, что участие граждан РФ в муниципальных выборах угрожает безопасности, что главная причина более низкого уровня жизни русскоязычных – недостаточное владение эстонским. Что из этого правда, а что – миф? Предстоящая конференция станет, пожалуй, одной из самых серьезных за последние полтора года попыток возобновить диалог и сделать большой шаг навстречу друг другу», – сказал президент Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус.

В рамках конференции пройдут три панельные дискуссии: «Как война в Украине повлияла на русскоязычную общину Эстонии?», «Переход на эстоноязычное образование – кнут или пряник?» и «Как русскоязычным догнать по доходам эстонцев?»

Фото: Piret Reidak