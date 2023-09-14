У курения нашли еще один опасный побочный эффект

В ходе исследования ученые проанализировали данные около 500 000 человек, содержащиеся в биобанке Великобритании, и обнаружили, что курение укорачивает теломеры лейкоцитов, длина которых определяет скорость старения и способность клеток к самостоятельному восстановлению.

Теломеры - это повторяющиеся последовательности ДНК, которые действуют как защитные колпачки на концах хромосом, подобно тому, как пластмассовые концы шнурков предотвращают их распушивание. С каждой репликацией клетки теломеры постепенно укорачиваются, пока не достигают длины, при которой деление клеток становится невозможным, что приводит к старению тканей.