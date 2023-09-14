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У курения нашли еще один опасный побочный эффект

PM Tervis
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Старение.
Старение. Фото: Shutterstock

Существуют общеизвестные риски для здоровья, связанные с курением. Например, возрастающая вероятность рака легких, болезней сердца и диабета. Все это лишь некоторые из побочных эффектов курения. Новое исследование показало, что курение вызывает еще и хромосомные повреждения, тем самым ускоряя старение.

В ходе исследования ученые проанализировали данные около 500 000 человек, содержащиеся в биобанке Великобритании, и обнаружили, что курение укорачивает теломеры лейкоцитов, длина которых определяет скорость старения и способность клеток к самостоятельному восстановлению.

Теломеры - это повторяющиеся последовательности ДНК, которые действуют как защитные колпачки на концах хромосом, подобно тому, как пластмассовые концы шнурков предотвращают их распушивание. С каждой репликацией клетки теломеры постепенно укорачиваются, пока не достигают длины, при которой деление клеток становится невозможным, что приводит к старению тканей.

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