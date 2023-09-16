ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Запрет на ввоз автомобилей из РФ заставит россиян задуматься о политике

Ограничения на ввоз в Европу автомобилей из России затронет множество людей, предпочитающих не слишком задумываться о своей доли ответственности за преступления, творимые российским государством. Владислав Велижанин пишет о том, что, возможно, столкнувшись с санкциями на личном уровне, кто-то из россиян начнет лучше осознавать свою роль в происходящем и поймет, что нужно создавать рычаги давления на свои собственные власти, а не на европейские или американские.
Россия - это ведущая агрессивную войну страна, получившая за свою преступную агрессию рекордное количество санкций в истории. На фоне того, как обломки российских боеприпасов чуть ли не ежедневно падают на территории ЕС и НАТО, в Румынии, желание Европы физически отгородиться от всего российского выглядит вполне естественным. Однако запрет на въезд в Европу автомобилей с российскими номерами вывел на новый виток дискуссию о том, кто же именно должен отвечать за преступления России.
Та самая коллективная ответственность
С самого начала войны наблюдатели упорно спорят о том, начал ли войну единолично Путин, или же все-таки вторжение сотен тысяч вооруженных солдат на территорию соседней страны потребовало поддержки более широких слоев населения России. В целом мысль о том, что среднестатистический россиянин на второй год большой войны в чем-то может быть виноват, оказывается абсолютно крамольной для него самого. Ведь россиянин считает, что ничего не решает у себя в стране. Соответственно, любые личные неудобства от санкций за политику его правительства вызывают усиливающийся гул недовольства.
Факт, что запрет на российские автомобили в Европе действительно - причем неизбирательно - затрагивает исключительно большое количество жителей России. Верно и то, что на данный момент жители России самоустранились от попыток воздействовать на свою власть. Зато россияне за рубежом начинают входить во вкус в попытках воздействовать на другие государства, вводящие санкции против России. И когда ставки поднимаются достаточно высоко, начинает происходить удивительное: российская т. н. «оппозиция» внезапно выступает практически в один голос с российской же официозной пропагандой.
Объединенный фронт русофилов
Утром представитель российского МИДа Мария Захарова называет решение Евросоюза «расизмом» и «воровством», и буднично угрожает Эстонии «крайне чувствительными ответными мерами». А уже вечером выходит новость о том, что председатель Фонда борьбы с коррупцией Навального Мария Певчих отправила ноту протеста на английском языке в Налогово-таможенный департамент Эстонии и в аналогичные профильные ведомства Латвии и Литвы. «Комментариев и разъяснений не просим, - сухо замечает лидер ФБК, - просим пересмотреть это решение».
Складывается впечатление, что, делая эти заявления, Мария Захарова и Мария Певчих выступают чуть ли не единым фронтом, объединенные заботой о России и возмущением по отношению к действиям Европейского союза. Когда накал противостояния с Западом растет, в выборе между «своими» и «недружественными государствами» даже «либеральные» россияне склоняются к первому варианту. При этом у провозгласившего курс на «глобальную русофилию» МИДа интересно было бы поинтересоваться, не расценивают ли они как воровство и расизм угон Россией год назад сотен самолетов, изначально арендованных у ирландской компании AerCap Holdings. Хотя, конечно, это вопрос риторический.
Гораздо интереснее, как санкционная политика ЕС подтолкнула Фонд борьбы с коррупцией к обозначению своей русофильской позиции. ФБК, недавно зарегистрированный в США, все больше напоминает организацию по отстаиванию интересов россиян в странах Запада. Например, с начала войны расследования ФБК прилежно переключились на военную тематику… чтобы требовать прекратить коррупцию на военных объектах воюющей России! По видению фонда, важную роль в этом должна сыграть Европа, куда российские коррупционеры до сих пор выводят свои подпольные миллионы.
Война - не помеха для борьбы с коррупцией
Главные антигерои для ФБК, исходя из названия, это коррупционеры и жулики в российской власти, несущие разворованные в России деньги в том числе и на Запад. И если какой-то чиновник украл деньги с военного завода в России, чтобы купить дом в Испании, то вся Европа должна бежать ловить бюджетного вора. То, что деньги из российской казны предназначены для финансирования массового убийства украинцев, никого особо не смущает. Как будто действует принцип: «Пусть деньги выделены на ракеты, коррупция - это все равно плохо!». Провозглашающие себя противниками путинского режима российские «оппозиционеры» избегают намеков на коллективную ответственность.
Поэтому, видимо, рабочий военного завода, производящий «Кинжалы» и «Искандеры» для бомбардировки украинских городов, - это нормальный ни в чем не виноватый трудяга в глазах «оппозиции». Да и русский солдат, идущий непосредственно убивать украинцев за деньги, тоже, наверное, ничего плохого не делает. Ведь он из бюджета не воровал, ему свою семью надо кормить, а войну начал проклятый коррупционер Путин. Что уж говорить про сотни тысяч людей в этой цепочке, которые перевозят, обувают и кормят всю систему войны. Честные, абсолютно безобидные люди! Почему бы не пустить их в Европу?
Теперь понятно, почему любые санкции, касающиеся «людей вне политики», вызывают такое негодование у «либеральных россиян». Видимо, после предполагаемой смены режима российская «оппозиция» намерена серьезно бороться за власть и для этого уже сейчас старается понравиться в том числе и участникам войны, переживая, например, об обеспечении в российской армии, как это не так давно делал телеканал «Дождь».
Ответственность же за ужасы вторжения планируется аккуратно повесить на находящихся в международном розыске Путина, Шойгу, пару десятков партийных бонз и собственно коррупционеров. Остальные, как окажется, «просто исполняли приказ» и «действовали по принуждению». Знаем, проходили. И именно поэтому в Европе на это несколько иной взгляд.
Остаться вне политики не получится
В первую очередь, украинцы, которые страдают от бомбежек, расстрелов, изнасилований и прочего, точно вам скажут, что это дело рук не Путина, а тех самых «простых» глубинных россиян. Если бы российские мужчины не брали в руки оружие, не производили это самое оружие, не выполняли военные госзаказы, никакой Путин не смог бы единолично совершить столько преступлений даже при участии всех двух миллионов членов «Единой России».
При этом повальное воровство и неповоротливость путинского режима, напротив, сдерживают наступательный потенциал России, на что регулярно жалуются «рассерженные патриоты» наподобие недавно арестованного Игоря Гиркина. Так что коррупции в России разумнее не мешать, если вашей целью является скорейшее окончание войны.
С другой стороны, ввод санкций, которые затрагивают большинство жителей России, посылает им сигнал о том, что остаться вне политики не получится, как бы того ни хотелось. Ведь россияне уже оказались в самой гуще этой политики. Слишком многие задействованы в российской военной машине, чтобы на второй год войны страны Европы должны были разбираться, кто действительно поддерживает войну, а кто «всегда был против».
К тому же, как прибежище для миллионов украинцев, Европа явно не самое подходящее место, чтобы демонстрировать русский триколор, даже если речь о номерном знаке автомобиля. Единственный выход для простых россиян - это становиться сложными, осознавать свою роль в происходящем и создавать рычаги давления на свои собственные власти, а не на европейские, американские и так далее.
P.S. На фоне гуманитарной катастрофы в Украине даже как-то неприлично жаловаться на то, что россиянам вновь усложнили жизнь. Причем Европа вполне великодушно продолжает выдавать визы гражданам РФ, и въезд в принципе остается возможным: ходят автобусы, а для более спортивных людей остаются варианты в виде верховой езды или велосипеда. Что касается Фонда борьбы с коррупцией, не считающего нужным даже общаться с эстонскими органами власти на государственном языке: может, проще и спокойнее было бы обосноваться подальше от европейской дискриминации где-нибудь в другом месте? Может, даже в родном МИДе ваши таланты уже сейчас окажутся востребованы?