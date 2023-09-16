ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Запрет на ввоз автомобилей из РФ заставит россиян задуматься о политике

Война - не помеха для борьбы с коррупцией

Главные антигерои для ФБК, исходя из названия, это коррупционеры и жулики в российской власти, несущие разворованные в России деньги в том числе и на Запад. И если какой-то чиновник украл деньги с военного завода в России, чтобы купить дом в Испании, то вся Европа должна бежать ловить бюджетного вора. То, что деньги из российской казны предназначены для финансирования массового убийства украинцев, никого особо не смущает. Как будто действует принцип: «Пусть деньги выделены на ракеты, коррупция - это все равно плохо!». Провозглашающие себя противниками путинского режима российские «оппозиционеры» избегают намеков на коллективную ответственность.

Поэтому, видимо, рабочий военного завода, производящий «Кинжалы» и «Искандеры» для бомбардировки украинских городов, - это нормальный ни в чем не виноватый трудяга в глазах «оппозиции». Да и русский солдат, идущий непосредственно убивать украинцев за деньги, тоже, наверное, ничего плохого не делает. Ведь он из бюджета не воровал, ему свою семью надо кормить, а войну начал проклятый коррупционер Путин. Что уж говорить про сотни тысяч людей в этой цепочке, которые перевозят, обувают и кормят всю систему войны. Честные, абсолютно безобидные люди! Почему бы не пустить их в Европу?