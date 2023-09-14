Кредиты подорожают: ЕЦБ вновь поднял процентные ставки

Таким образом, совет центробанка решил, что с 20 сентября процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет составлять 4,50 процента, базовая процентная ставка по кредитам - 4,75 процента, а ставка по депозитам - 4 процента.

На данный момент ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки в июле прошлого года. Это самое решительное в истории еврозоны ужесточение денежной политики. По оценке экспертов, новое повышение процентных ставок может стать последним. Эксперты также рассчитывают, что центробанк начнет понижать процентные ставки весной следующего года.