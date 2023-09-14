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Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 61-летнего Николая

rus.postimees.ee
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Пропавший в Нарве Николай.
Пропавший в Нарве Николай. Фото: Politsei ja piirivalveamet

Николай вышел из дома около 8:30 утра в среду, 13 сентября, но до сих пор не вернулся, и его местонахождение неизвестно. В последний раз Николая видели прогуливающимся по набережной реки Нарвы в среду в 11 часов.

Николай. 
Николай. Фото: PPA

Николай ростом 165 см, среднего телосложения, волосы седые. На нем был серый свитер, коричневые брюки и черные ботинки. На голове пятнистая шапка.

Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Николая или видел мужчину, сообщить об этом по телефону 112 или связаться со следователем по телефону 5883 8650.

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