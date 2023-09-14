Латвия не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами, если они уже находятся на территории Евросоюза. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу латвийской налоговой службы.
Латвия пообещала не конфисковывать автомобили с номерами РФ, если они находятся на территории Евросоюза
Как заявили изданию в ведомстве, меры по запрету на автомобили с российскими номерами касаются только ситуации пересечения границы и не касаются транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, которые уже находятся на территории ЕС.
Латвия также не будет конфисковывать у россиян личные вещи при переходе границы. Ввоз вещей может быть запрещен, если они ввозятся в количествах, которые вызывают подозрения в том, что эти вещи могут быть предназначены для коммерческих целей.