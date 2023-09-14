Латвия пообещала не конфисковывать автомобили с номерами РФ, если они находятся на территории Евросоюза

Как заявили изданию в ведомстве, меры по запрету на автомобили с российскими номерами касаются только ситуации пересечения границы и не касаются транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, которые уже находятся на территории ЕС.

Латвия также не будет конфисковывать у россиян личные вещи при переходе границы. Ввоз вещей может быть запрещен, если они ввозятся в количествах, которые вызывают подозрения в том, что эти вещи могут быть предназначены для коммерческих целей.