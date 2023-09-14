Близкие о нем позабыли: полицейский накормил голодного пенсионера из Нарвы

«Работая полицейским, никогда не знаешь, что тебя ждет на следующем вызове. Иногда сталкиваешься с хулиганами с оружием, иногда приходится преследовать нарушителей правил дорожного движения, иногда разнимать драки. Нарвский патрульный полицейский столкнулся с необычной ситуацией: ему пришлось применить свои кулинарные способности, а не то, чему его учили в полицейской академии», - говорится в сообщении Идаской префектуры в Facebook.

Во вторник в полицию поступил вызов из Нарвы, где пожилой мужчина, имеющий проблемы со зрением и передвижением, оказался без присмотра, поскольку близкий родственник, который должен был о нем заботиться, уже несколько дней не уделял ему внимания из-за злоупотребления алкоголем. «Мужчина пожаловался, что уже два дня ничего не ел, а телефон позволял ему набирать только 112», - рассказали в Идаской префектуре.

Поэтому прибывшим на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как предложить мужчине нормальную еду - к счастью, в холодильнике оказались продукты, из которых можно было приготовить омлет.

«Убедившись, что дедушка сыт и не нуждается в нашей немедленной помощи, полицейские уехали, - говорится в сообщении. - Мы передали всю информацию о нуждающемся в помощи человеке специалистам в данной области, чтобы в будущем он не беспокоился о своем самочувствии и пустом желудке».

Полиция обратилась к жителям с просьбой обращать внимание на близких или соседей, которым может понадобиться помощь. Они также призывают людей при необходимости сообщать о подобных случаях в местное самоуправление, а в чрезвычайной ситуации в Центр тревоги по телефону 112.