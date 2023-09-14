Близкие о нем позабыли: полицейский накормил голодного пенсионера из Нарвы

Идаская префектура сообщила о милом, но в то же время грустном случае, когда приехавшему на вызов патрульному полицейскому пришлось вместо привычных рабочих навыков использовать свои кулинарные способности.
«Работая полицейским, никогда не знаешь, что тебя ждет на следующем вызове. Иногда сталкиваешься с хулиганами с оружием, иногда приходится преследовать нарушителей правил дорожного движения, иногда разнимать драки. Нарвский патрульный полицейский столкнулся с необычной ситуацией: ему пришлось применить свои кулинарные способности, а не то, чему его учили в полицейской академии», - говорится в сообщении Идаской префектуры в Facebook.
Во вторник в полицию поступил вызов из Нарвы, где пожилой мужчина, имеющий проблемы со зрением и передвижением, оказался без присмотра, поскольку близкий родственник, который должен был о нем заботиться, уже несколько дней не уделял ему внимания из-за злоупотребления алкоголем. «Мужчина пожаловался, что уже два дня ничего не ел, а телефон позволял ему набирать только 112», - рассказали в Идаской префектуре.
Поэтому прибывшим на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как предложить мужчине нормальную еду - к счастью, в холодильнике оказались продукты, из которых можно было приготовить омлет.
«Убедившись, что дедушка сыт и не нуждается в нашей немедленной помощи, полицейские уехали, - говорится в сообщении. - Мы передали всю информацию о нуждающемся в помощи человеке специалистам в данной области, чтобы в будущем он не беспокоился о своем самочувствии и пустом желудке».
Полиция обратилась к жителям с просьбой обращать внимание на близких или соседей, которым может понадобиться помощь. Они также призывают людей при необходимости сообщать о подобных случаях в местное самоуправление, а в чрезвычайной ситуации в Центр тревоги по телефону 112.
«К счастью, в данном случае информация, что пожилой человек нуждается в помощи, вовремя поступила в Центр тревоги, но люди, попавшие в беду, не всегда знают, как вызвать себе помощь», - заявили в полиции.