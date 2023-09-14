Не многие смогут себе позволить: бывшая резиденция высланного российского посла выставлена на рынок аренды

В объявлении на портале недвижимости kv.ee говорится, что только в этом году в исторической вилле был проведен ремонт. «В ходе ремонта было уделено внимание сохранению уникальной атмосферы того времени, а также многих ценных деталей, таких как парадная лестница, паркетный пол, чугунные батареи и т.д.» Сама вилла, состоящая из 10 комнат, была построена в 1884 году, а последняя капитальная реконструкция была проведена в начале 2000-х годов.

Неудивительно, что вилла считается «идеальной резиденцией посла»: здесь есть несколько приемных, кабинеты, большой зимний сад и другие жилые помещения. На втором этаже виллы расположены четыре спальни с отдельными ванными комнатами. На третьем этаже находится офис и еще одно открытое помещение, которое при необходимости может быть использовано для различных целей.

Ежемесячная арендная плата составляет до 14 500 евро.

В конце января этого года Эстония и Россия приняли решение о снижении уровня дипломатического представительства. В результате Россию покинул посол Эстонии Маргус Лайдре, а из Эстонии уехал посол России Владимир Липаев.