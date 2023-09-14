Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 14 сентября: как еще надавить на агрессора, переговоры по бюджету начались, все на Всемирную уборку и грибной рай в Старом городе
Сегодня в выпуске:
- Новый виток политического давления на Россию: глава МИД Эстонии выступил с экстренным политическим заявлением в парламенте. Оппозиционеры не упустили возможность и напомнили самому министру и его партии об их промахах
- Коротко по стране: сотням учителей детских садов осталось меньше года на овладением эстонским; ситуация с водой на Сааремаа оказалсь хуже, чем предполагалось; жителей Таллинна ожидают новые страдания в связи с ремонтом улиц
- На природе думается лучше: кабинет министров в полном составе отправился на два дня за город на красивую мызу. Но их ждет не пикник, а серьезные переговоры по бюджету. Драматизма добавил и пикет спасателей
- Всемирный день уборки пройдет уже в субботу, 16 сентября. Как принять в нем участие и какие территории больше всего нуждаются в наведении порядка, выяснала наша корреспондент
- Новости со всего света: последствия наводнения в Ливии принимают масштабы гуманитарной катастрофы; круизный лайнер сел на мель возле Гренландии и неожиданный брачный союз: за кого вышла замуж принцесса норвежская?
- А вы уже успели сходить за грибами? Леса в этом году радуют любителей «тихой охоты», но насладиться видом сотен видов представителей этого природного царства можно и не покидая городских пределов.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 14 сентября.