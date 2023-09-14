Министр финансов предупреждает: в 2027 году Эстонии придется выплатить 480 миллионов евро процентов по кредитам

По словам Вырклаэва, на выездном заседании правительства в Вихула в четверг и пятницу предстоят непростые переговоры, поскольку государственный бюджет находится в плачевном состоянии и для балансировки доходов и расходов необходимо принимать сложные решения, которые нельзя откладывать на будущее.

«Государственный дефицит растет, а экономика находится в состоянии рецессии. Однако устойчивые государственные финансы и экономический рост идут рука об руку - рост обеспечивается устойчивыми государственными финансами за счет низкого налогового бремени и конкурентной бизнес-среды. Как государство, мы должны быть способны выполнять свои обязательства и создавать наилучшие условия для развития бизнеса», - цитирует BNS министра финансов.