Дефицит государственного бюджета Эстонии растет, но страна вынуждена выполнять свои обязательства, и только в 2027 году Эстония должна будет выплатить 480 млн евро процентов по кредитам - об этом предупредил в своей публикации в социальных сетях министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
Министр финансов предупреждает: в 2027 году Эстонии придется выплатить 480 миллионов евро процентов по кредитам
По словам Вырклаэва, на выездном заседании правительства в Вихула в четверг и пятницу предстоят непростые переговоры, поскольку государственный бюджет находится в плачевном состоянии и для балансировки доходов и расходов необходимо принимать сложные решения, которые нельзя откладывать на будущее.
«Государственный дефицит растет, а экономика находится в состоянии рецессии. Однако устойчивые государственные финансы и экономический рост идут рука об руку - рост обеспечивается устойчивыми государственными финансами за счет низкого налогового бремени и конкурентной бизнес-среды. Как государство, мы должны быть способны выполнять свои обязательства и создавать наилучшие условия для развития бизнеса», - цитирует BNS министра финансов.
«В 2027 году нам придется выплатить 480 млн евро только в виде процентов по кредитам, которые мы могли бы использовать для инвестиций и тем самым стимулировать экономику. Если продолжим идти тем же курсом, то эта сумма будет расти каждый год. Однако курс этот необходимо решительно менять, и именно это намерено сделать нынешнее правительство», - заявил министр финансов.