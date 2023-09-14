Пробыла в лесу больше суток: пропавшую Валентину чудом удалось найти благодаря бдительному человеку

Утром, 14 сентября, в полицию поступило сообщение, что Валентина ушла в лес в среду утром и пропала. Она ушла в лес в районе деревни Мустанина, а обычно она ходит в лес в районе Сиргала или Вайвара. Валентина связалась с близким родственником по телефону и сообщила, что заблудилась.
По словам начальника оперативного отдела Идаской префектуры Дмитрия Горелова, поиски Валентины начались в четверг утром, когда полиция получила сообщение о ее исчезновении.
«К тому моменту она находилась в лесу уже более суток, поэтому, безусловно, поэтому поиск был крайне необходим, чтобы найти ее живой и невредимой. К поискам были привлечены сотрудники полиции, волонтеры, военнослужащие и спасатели», - сказал он.
К счастью, Валентина была найдена в районе Васавере.
«Николай, ловивший рыбу на озере Ряакъярв, услышал крик женщины о помощи и сразу же связался с Центром тревоги. Большое спасибо бдительному человеку. Сотрудники полиции вывели женщину из леса и передали ее машине скорой помощи, которая доставила ее в больницу для обследования», - добавил Горелов.