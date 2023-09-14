Ушла в лес и не вернулась: полиция ищет 76-летнюю Валентину

Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что Валентина ушла в лес в среду утром и пропала. Она ушла в лес в районе деревни Мустанина, а обычно она ходит в лес в районе Сиргала или Вайвара. Валентина связалась с близким родственником по телефону и сообщила, что заблудилась. Она также сказала, что находится в лесу у площадки для пикника у реки. Сейчас телефон Валентины выключен, и связаться с ней невозможно.