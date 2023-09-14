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Ушла в лес и не вернулась: полиция ищет 76-летнюю Валентину

rus.postimees.ee
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Валентина.
Валентина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает 76-летнюю Валентину, которая в среду утром ушла в лес в районе деревни Мустанина в Ида-Вирумаа и не вернулась домой. Возможно, женщина находится недалеко от Вийвиконна или Куртна.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что Валентина ушла в лес в среду утром и пропала. Она ушла в лес в районе деревни Мустанина, а обычно она ходит в лес в районе Сиргала или Вайвара. Валентина связалась с близким родственником по телефону и сообщила, что заблудилась. Она также сказала, что находится в лесу у площадки для пикника у реки. Сейчас телефон Валентины выключен, и связаться с ней невозможно.

Полиция немедленно начала поиски и к настоящему времени прочесала местность с помощью вертолета и беспилотников. В поисках участвовали полицейские и служебные собаки.

Валентина невысокого роста и худощавого телосложения. Возможно, она одета в коричневое пальто.

Полиция просит всех, кто увидит Валентину, сообщить об этом по телефону 112.

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