Ушла в лес и не вернулась: полиция ищет 76-летнюю Валентину

Полиция разыскивает 76-летнюю Валентину, которая в среду утром ушла в лес в районе деревни Мустанина в Ида-Вирумаа и не вернулась домой. Возможно, женщина находится недалеко от Вийвиконна или Куртна.
Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что Валентина ушла в лес в среду утром и пропала. Она ушла в лес в районе деревни Мустанина, а обычно она ходит в лес в районе Сиргала или Вайвара. Валентина связалась с близким родственником по телефону и сообщила, что заблудилась. Она также сказала, что находится в лесу у площадки для пикника у реки. Сейчас телефон Валентины выключен, и связаться с ней невозможно.
Полиция немедленно начала поиски и к настоящему времени прочесала местность с помощью вертолета и беспилотников. В поисках участвовали полицейские и служебные собаки.
Валентина невысокого роста и худощавого телосложения. Возможно, она одета в коричневое пальто.
Полиция просит всех, кто увидит Валентину, сообщить об этом по телефону 112.