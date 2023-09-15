Видео ⟩ «Мне это до лампочки» и «я знаю Графова»: что нарвитяне думают о смене советских названий улиц

Скоро в Нарве будут переименованы улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26 Июля. Это решение принял министр по делам регионов Мадис Каллас. Rus.Postimees пообщался на эту тему с жителями Нарвы и узнал, что они думают о переменах и знают ли, в честь кого были названы эти улицы.