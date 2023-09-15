Скоро в Нарве будут переименованы улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26 Июля. Это решение принял министр по делам регионов Мадис Каллас. Rus.Postimees пообщался на эту тему с жителями Нарвы и узнал, что они думают о переменах и знают ли, в честь кого были названы эти улицы.
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Видео ⟩ «Мне это до лампочки» и «я знаю Графова»: что нарвитяне думают о смене советских названий улиц
Опрос горожан
Одной из причин возможной отставки Катри Райк уже в эту субботу председатель партии «Нарва» Алексей Евграфов назвал ее «нежелание» бороться за старые названия. В связи с грядущим внеочередным собранием, на котором произойдет голосование за вотум недоверия Райк, мы решили пообщаться с горожанами.