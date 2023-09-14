Цена на нефть выросла до максимума, в конце года может начаться дефицит

«Цены на сырую нефть на мировых рынках в течение недели колебались в диапазоне 89-92 долларов США за баррель, а во вторник, 12 сентября, достигли самого высокого дневного уровня за последние 10 месяцев, преодолев отметку в 92 доллара за баррель. Цены на нефть удерживаются решениями о сокращении добычи Саудовской Аравией и Россией, которые вместе сократили добычу на рынке на 1,3 млн баррелей в день», - пояснил Сасси в переданном BNS пресс-релизе.

По оценке Международного энергетического агентства (IEA), это приведет к дефициту на рынках в последнем квартале текущего года. В то же время, по словам Сасси, рынки возлагают большие надежды на рост спроса на нефть в Китае.

Негативным фактором для мировых цен на сырую нефть является сохраняющаяся неопределенность в отношении экономики Китая. На цены также влияет рост экспорта иранской нефти. «Иран, находящийся под жесткими санкциями США, в августе увеличил экспорт на две трети по сравнению с первым кварталом текущего года. Преимущественно в направлении Китая», - отметил Сасси.