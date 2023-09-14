Видео ⟩ Родились в рубашке: две девочки на одном электросамокате попали в страшное ДТП

Когда полицейский патруль прибыл на место, выяснилось, что две девочки, ехавшие вместе на одном электросамокате, въехали в движущийся легковой автомобиль и упали на дорогу. Их подруга, которая ехала на самокате одна, едва избежала столкновения.

«Можно сказать, что это был один из чрезвычайно удачных несчастных случаев, поскольку ни одна из девочек, участвовавших в этом столкновении, не получила серьезных травм», - заявили в полиции.

Полиция также призывает родителей проводить с детьми дома беседы о правилах дорожного движения и следить за тем, чтобы они передвигались безопасно.